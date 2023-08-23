Москва, 23 августа, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Успешная посадка на Луну индийского модуля «Викрам» с луноходом «Прагьян» индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 означает для Нью-Дели не только научные, но и политические дивиденды. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 августа рассказал астроном, профессор РАН Сергей Богачев.

Ранее стало известно, что индийский аппарат совершил успешную мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли.

«Во-первых, это политические дивиденды. Поскольку Индия врывается в число стран которые когда-либо сажали аппараты на другое небесное тело. Это заявка на высокий статус, так как это государство долгое время считало страной третьего мира», — сказал Богачев.

Но значение имеют и научные перспективы. Как пояснил учёный аппарат сел на южный полюс Луны. А особенность полярных областей заключается в том, что они слабее освещены Солнцем. И там ниже температура. Таким образом на полюсах (а также в кратерах) выше вероятность обнаружить замерзшую воду.

Богачев объяснил, что на Луне, в отличие от Марса практически нет известных больших запасов воды. Таким образом, если на Луне найдут воду, то в том с случае, если на поверхности спутника Земли создадут исследовательскую базу, то она станет существенно менее зависима от поставок с Земли.

Поэтому успешная работа индийского аппарата может продвинуть человечество в колонизации Луны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе её Южного полюса. С поздравлениями выступил и Роскосмос.

Сообщается, что миссия «Чандраян-3» позволит получить новые знания о составе лунной поверхности — на луноход установили рентгеновский спектрометр альфа-частиц и лазерный спектроскоп.