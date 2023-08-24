Москва, 24 августа, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Москва заключила с компанией GloraX договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Серп и молот». Документ подписали на площадке Московского урбанистического форума — 2023, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Компания, которая займется редевелопментом участка бывшей промзоны «Серп и молот» на юго-востоке столицы, была определена по результатам торгов. Город заключил с ней соответствующее соглашение», — заявил Ефимов. Он добавил, что инвестиции в реорганизацию оцениваются в шесть миллиардов рублей. «По итогам реализации проекта будет создано свыше полторы тысячи новых рабочих мест», — подчеркнул он.

На одном из участков бывшей промзоны «Серп и молот» уже ведется реализация проекта комплексного развития территории. Так, там появятся 114 тысяч квадратных метров общественно-деловой и жилой недвижимости в рамках программы реновации.

После заключения договора инвестор сможет приступить к подготовке проекта планировки территории и подготовке площадки к строительству.

«Город подошел к реорганизации промзоны комплексно, что позволит создать сбалансированную, комфортную среду, в которой продуманы все составляющие — качественное жилье, новые офисные центры, развитая инфраструктура», — прокомментировал вице-президент по развитию и GR GloraX Денис Лебедев. Он также выразил уверенность в том что построенные объекты сохранят востребованность и актуальность на протяжении длительного времени.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) направлена на то, чтобы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появлялись многофункциональные городские кварталы. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.