Москва, 23 августа, 2023, 18:39 — ИА Регнум. В полицию обратился сотрудник Большого театра, у которого во время перевозки оборудования в Московский театр Олега Табакова похитили 6 проекторов. Курьер не доставил их в назначенное место и перестал выходить на связь. Об этом ИА Регнум рассказал собеседник агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM

19 августа в полицию обратился 37-летний Анатолий — один из сотрудников Большого театра, ответственный за световое оборудование. Он рассказал, что недавно ему нужно было перевезти нескольких проекторов в Московский театр Олега Табакова на улице Гиляровского. Для этого мужчина в одном известном сервисе доставки оформил услуги курьера. В назначенное время сотрудник театра передал оборудование курьеру, проследил, как он погрузил проекторы в машину, и стал смотреть в приложении за процессом доставки. Время поездки завершилось, но оборудование в театр так и не попало, а в приложении местонахождения курьера определилось совсем в другом месте. После этого Анатолий обратился с заявлением в правоохранительные органы.

«Поступило заявление от начальника цеха постановочного освещения Большого Театра о том, что 17 августа на улице Цимлянской он передал курьеру 6 светодиодных проекторов. По истечению времени посылка не была доставлена, а курьер на связь не выходил. Позднее в приложении было отображено, что курьер находится в районе города Реутов. Материальный ущерб составляет 316 800 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному заявлению полиция проводит проверку.

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