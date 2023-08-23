Москва, 23 августа, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Реальную угрозу для натовской бронетехники на Украине представляет отнюдь не ландшафт, котором пишут западные СМИ, заявил ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее Newsweek написало, что для прорыва оборонительных линий следует использовать бронетехнику советского производства. По информации издания, западная бронетехника не подходит для украинского театра военных действий из-за большого количества расставленных мин и местного ландшафта.

Для прорыва минных полей должны быть использованы танки Т-64, и только во втором эшелоне стоит задействовать американские танки Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger.

Однако, как отметил Михайловский, реальную угрозу для натовской бронетехники представляет отнюдь не ландшафт.

«Западные СМИ продолжают марафон оправданий для неудач ВСУ. Раньше мешала высокая трава, теперь местность как таковая. Чем степная-равнинная Украина летом так плоха — остаётся только гадать. На деле же высокая «смертность» танков связана с двумя вещами. Первое — это наши действия по минированию территории. Второе — это банальные недостатки тех же «Леопардов», — отметил эксперт.

По словам Александра Михайловского, бронетехника, которая передаётся ВСУ странами НАТО, не оснащена комплексами динамической защиты, которые защищают бронетехнику от поражения кумулятивными боеприпасами.

«Если судить по фото из открытых источников, то танки Leopard 2 и Challenger обмазывают советскими комплексами динамической защиты «Контакт-1» в хаотическом порядке. Лишь бы повысить выживаемость техники в реальном бою. Толку от такой кустарной модификации немного, но это лучше, чем «лысые» танки», — добавил специалист.

Как отметил Михайловский, в комплекте с танками ВСУ не получили достаточного количества средств разминирования, поэтому теперь западные СМИ предлагают рисковать жизнями экипажей.

«Вообще потрясающая мысль высказана в материале. Дескать, езжайте на советских машинах, подрывайтесь. А как насчёт того, чтобы пробить бреши в минных полях? Все инженерные машины, которые были поставлены весной-летом, сожгли в первые дни наступления. Их и было-то поставлено три штуки из Финляндии. То есть сама постановка вопроса как бы подразумевает, что украинские экипажи должны ехать на убой. Зато сберегут западные танки, да. Не защитят, если будут и дальше строем ходить на минные поля», — отметил эксперт.

Подобные «вредные советы» от Запада уже привели к высоким потерям в рядах ВСУ. По информации форума Lostarmour, который фиксирует потери бронетехники на основе данных из открытых источников, в ходе боевых действий на запорожском направлении украинские войска потеряли восемь танков Leopard 2. Всего Украина получила 80 машин этой модели.

Кроме того, ВСУ потеряли как минимум 37 боевых машин Bradley производства США. Основная причина потерь бронетехники — подрыв на минных полях.

В свою очередь военный эксперт Михаил Онуфриенко также высмеял советы западных экспертов для ВСУ. Он отметил, что идея не применять танки НАТО могла быть продиктована тем, что их неудачное применение плохо сказывается на имидже западных военно-промышленных корпораций.