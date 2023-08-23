Вашингтон, 23 августа, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского свергнут или убьют из-за отказа от мирных переговоров с Россией. Такое мнение экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я думаю, что наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти. Второй возможный вариант — его убийство», — сказал эксперт.

Он отметил, что Зеленский вряд ли передумает начнёт договариваться с Россией.

Джонсон добавил, что из-за отказа Киева решать конфликт дипломатическим путем Украина оказалась на грани демографической и гуманитарной катастрофы. По словам эксперта, страну покинуло 13 млн человек, а из оставшихся на Украине 27 миллионов 400 тысяч уже погибли в боях.

Экс-аналитик ЦРУ также напомнил, что во Второй мировой войне, когда население США было 150 млн, потери американской армии составили 472 тысячи человек. Население было в семь раз больше населения Украины, и всё равно ВСУ потеряли почти такие же, как у США за четыре года войны, отметил Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Ларри Джонсон заявил, что американские спецслужбы ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского за его провалы. Он отметил, что спецслужбы США часто осуществляют устранение своих марионеточных лидеров в других странах после того, как те перестают приносить пользу.

До этого обозреватель журнала American Thinker Джонстон Хервуд заявил, что отказ украинского президента от диалога с Москвой может привести к «совершенно непредсказуемым» последствиям.

Корреспонденту ИА Регнум первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в какой-то момент западные кураторы президента Украины поймут, что они проигрывают, а значит, пора менять руководителя. Он напомнил о десятках примеров того, как западные спецслужбы убирали своих бывших воспитанников под разными предлогами.