Ницца, Франция, 23 августа, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании Emirates столкнулся с большим беспилотным летательным аппаратом при посадке в Ницце. Об инциденте стало известно 23 августа.

(сс) allen watkin Самолет авиакомпании Emirates

Отмечается, что в результате столкновения самолёт повредил крыло и остаётся в аэропорту.

«Бюро по расследованию авиационных происшествий подтвердило, что расследует происшествие, но пока не может подтвердить в действительности ли самолёт столкнулся с дроном», — сообщил Telegram-канал AviaNews.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая неопознанный беспилотник попытался атаковать самолёт «Airbus A-320» авиакомпании «Аэрофлот» при посадке в московском Шереметьево. Пассажир рейса рассказал, что дрон за несколько десятков метров до столкновения резко сменил курс и улетел в другую сторону. После посадки самолёта пассажир передал информацию сотрудникам службы безопасности аэропорта.