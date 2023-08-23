Москва, 23 августа, 2023, 18:13 — ИА Регнум. В ночь на 24 августа на европейской территории России, а также в Поволжье и на Урале ожидаются первые во втором полугодии заморозки. Об этом 23 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Алексей Куденко/РИА Новости

«В восточной части европейской территории России, в Приволжском федеральном округе и на Урале наступает период, когда будут возникать первые заморозки», — привело его слова РИА Новости.

Синоптик уточнил, что в Костромской и Архангельской областях ночью и утром 24 августа температура воздуха составит до -1 °C, в Челябинской и Свердловской — до -2 °C, в северной части Башкирии — также до -2 °C и на юге Тюменской области — до -3 °C.

Вильфанд отметил, что это ранние заморозки, которые обычно в этих регионах наблюдаются в осенний период.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ночь на 22 августа в Москве стала самой холодной с начала месяца. Температура воздуха составила +12,1 °C.

Она уточнила, что в Подмосковье было ещё холоднее, в Клину зафиксировали температуру воздуха +7,5 °С, в Дмитрове — +9 °С. Холоднее всего — до +6,1 °С — было в Черустях.