Оттава, 23 августа, 2023, 17:59 — ИА Регнум. В Канаде женщина, прогуливавшаяся по природному парку, смогла дать отпор напавшему на неё медведю. Об этом сообщил канал City News.

Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Инцидент произошёл в провинции Британская Колумбия на прошлой неделе. Женщина шла вечером по мосту на туристической тропе в Гарибалди-Хайлендс и встретила чёрного медведя, который набросился на неё.

Туристка попыталась убежать от животного и спрыгнула с моста, но медведь стал её преследовать, догнал и ударил лапой. Под руку женщине попалось бревно, с помощью которого она и смогла защититься от дикого зверя. Ехавший мимо велосипедист помог отогнать медведя.

Серьёзных травм туристка не получила. Полицейские и специалисты по охране окружающей среды осмотрели территорию, но медведя не нашли. Вход в природный парк временно закрыли.

Как сообщало ИА Регнум, на днях в Костроме сотрудники МЧС отловили медведя, который забрёл в город. Животное увидело двух мужчин на лавочке и от испуга залезло на дерево высотой почти с пятиэтажный дом. После введённого снотворного медведь уснул, а прибывшие спецслужбы спустили его на землю и на носилках донесли до автомобиля полиции, потом отпустили в лес.

10 августа турист во время прогулки по горам Хибины в Мурманской области смог с помощью крика отогнать бегущих за ним медведей. Он дважды крикнул на животных, после чего они пустились наутёк. Мужчина сообщил, что сорвал голос, когда кричал.

На юге Красноярского края в результате нападения медведя у села Имисского пострадали два человека. Зверь напал на троих грибников в тайге. Отбиться от него удалось с помощью охотничьего ружья, которое один из мужчин взял с собой в лес.