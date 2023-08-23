Вильнюс, 23 августа, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Литовские власти планируют запретить госслужащим, военным и лицам с правом доступа к секретной информации поездки в Россию и Белоруссию. Об этом 23 августа сообщил глава национального антикризисного центра Литвы Вилмантас Виткаускас.

Виталий Невар/ТАСС

«Комиссия обсудила вопрос ограничения на поездки в Россию и Белоруссию государственных служащих, военных и лиц с доступом к секретной информации», — заявил Виткаускас.

По его словам, причиной инициативы стали риски, с которыми якобы сталкиваются эти граждане Литвы при въезде и во время пребывания в России и Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, власти США призвали американцев покинуть Белоруссию из-за закрытия Литвой некоторых пограничных контрольно-пропускных пунктов. Госдеп рекомендовал в том числе не въезжать в Белоруссию и предупредил об ограниченных возможностях посольства по оказанию возможной помощи.

Это произошло после того, как 16 августа литовский министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией. По её словам, 28 августа в Варшаве состоится координационное совещание глав МВД трёх стран по этому вопросу. Позднее Литва приостановила работу двух из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за «геополитической обстановки».