Москва, 23 августа, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Территорию возле детского сада в Шмитовском проезде в центре Москвы оцепили из-за обнаружения предмета, похожего на гранату. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на данные экстренных служб.

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«Недалеко от детского сада нашли предмет, похожий на гранату», — сообщили журналистам.

По данным издания, о подозрительном предмете сообщил мужчина, который там гулял с собакой. Специалисты проверяют, опасна ли находка.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года в Москве на автовокзале при досмотре вещей мужчины обнаружили гранату Ф-1, из-за чего всех эвакуировали. На место прибыли сапёры, которые установили, что это муляж.

В апреле в Москве также обнаружили опасный предмет на Большой Филёвской, который оказался муляжом гранаты. Сапёры установили, что он не несёт угрозы.