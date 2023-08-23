Киев, 23 августа, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Четыре жителя Киева, которые снимали работу системы противовоздушной обороны (ПВО), получили по 5 лет лишения свободы условно. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе киевской городской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ПВО Skynex

«Вынесены приговоры четырём жителям Киева по обвинению в распространении несанкционированной информации о расположении вооруженных сил Украины, совершенном в условиях военного положения», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обвиняемые в мае 2023 года снимали на видео и распространяли в интернете направление систем ПВО, размещение украинских военных, а также результаты поражения воздушных целей.

Фигуранты дела признали вину в полном объеме.

В мае советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил блогерам о недопустимости публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени.

В феврале СБУ арестовала обвиняемого в госизмене блогера. Житель Киева скрывался от преследования спецслужб на территории мужского монастыря. Его обвинили в подготовке публикаций для пророссийских СМИ.

Также в апреле стало известно, что на Украине намерены привлечь к ответственности блогера-миллионника Юрия Подоляку. СБУ заочно предъявила ему обвинения по нескольким статьям, в том числе о госизмене.