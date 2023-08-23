Москва, 23 августа, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Украина находилась в затяжном энергетическом кризисе ещё до 2022 года, и даже если бы в настоящее время не вела боевых действий, всё равно рисковала бы столкнуться с проблемами обеспечения населения электрической энергией. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 августа заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Дьяков Владимир Леонидович Ровенская АЭС

Ранее руководитель набсовета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил, что если в ходе отопительного сезона отключится какая-либо из АЭС, то для киевского режима это станет катастрофой.

По словам Фролова, такие заявления звучат правдоподобно, но их ценность не очень велика, поскольку на данный момент неизвестно, насколько активно будет потребляться электрическая энергия, какие будут температуры и сколько будет активных потребителей. Кроме того, нет информации о том, насколько активно будут наноситься удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Также он предположил, что подобные прогнозы могут быть частью информационной кампании, нацеленной на то, чтобы разжалобить западных спонсоров, чтобы они предоставили Киеву какие-нибудь комплексы ПВО и ПРО для защиты электростанций.

«Ещё до того, как наши войска начали наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, та находилась в затяжном кризисе, — рассказал Фролов. — И начался он даже не в 2022 году, а в 2021-м и выражался в сочетании низких запасов топлива для электростанций с большим износом инфраструктуры».

Фролов напомнил, что в 2022 году, когда шли боевые действия и удары по энергетической инфраструктуре ещё не наносились, в ряде регионов Украины уже начинались веерные отключения, потому что местная инфраструктура не помолодела. И деньги в её обновление никто вкладывать не торопился. Соответственно, даже если бы исключался фактор, связанный с ведущимися боевыми действиями, то угроза надёжности энергоснабжения Украины никуда бы не исчезла.

«Даже если бы сейчас не было вооружённого конфликта, был бы какой-то энергетический кризис, что стало для Украины доброй традицией начиная с года 2009-го, — заявил Фролов. — А учитывая «активный износ инфраструктуры», который начался с осени 2022 года, гарантировать надёжность энергопоставок стало в принципе невозможно. Потому что на имевшийся износ оборудования наложилось ещё и его преднамеренное уничтожение».

Как пояснил эксперт, потом энергоснабжение ряда регионов удалось восстановить. Но теперь «любой чих», и любая проблема будет отражаться на всей сети сразу.

«Что касается АЭС, то они остались единственным надёжным источником электрической энергии, не требующим большого количества топлива, с подвозом которого тоже возникают проблемы, — объяснил Фролов. — Однако слишком большая доля атомной генерации в общей структуре производства электрической энергии говорит о том, что маневрировать (то есть резко изменять объёмы производства электрической энергии) в течении суток вы сможете с большим трудом».

Фролов констатировал, что маневрировать атомными электростанциями очень тяжело. А проблемы с таким маневрированием могут приводить к автоматическому отключению АЭС.

«Как следствие, массовые сбои, которые в лучшем случае будут приводить к веерным отключениям. А в худшем — к блэкаутам. Разница в том, что веерное отключение — это управляемый процесс, а блэкаут — это когда система просто синхронно сыпется. И потом восстанавливать её очень трудно», — подытожил Фролов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Корольчука, будущей зимой Украину ждут блэкауты, которые будут длиться днями, а не часами. Он заявил, что сейчас власти пытаются снять с себя ответственность, пеняя на нехватку финансов, но в действительности никаких переговоров с международными структурами, которые могли бы профинансировать ремонт, не велось.

Кроме того, есть прогнозы, что даже в отсутствие ракетных ударов Украине не избежать регулярных отключений электроэнергии.

В конце мая 2023 года стало известно, что Украина отказалась от экспорта электроэнергии из-за необходимости обеспечить внутреннее потребление.