Вашингтон, 23 августа, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Аналитическая платформа по рынку ипотеки Mortgage News Daily (МND) зафиксировала новый максимум ставок по ипотечным кредитам в США с осени 2000 года, сообщил телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM

Фиксированные ставки на 30 лет составили 7,48%. До максимума они подскочили 22 августа вслед за ростом доходности облигаций.

«Средняя ставка по популярным 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой достигла 7,48% — самого высокого уровня с ноября 2000 года, согласно данным Mortgage News Daily», — сообщили авторы материала.

По данным МND, рост на 29 базисных пунктов произошёл за последнюю неделю. Для сравнения, в августе прошлого года ипотечная ставка находилась на уровне 5,5%.

Теперь ежемесячный платёж по кредиту окажется на $420 выше, чем в прошлом году, при покупке дома за $400 тыс. с первоначальным взносом в 20%. Всё это почувствуют на себе покупатели жилья, отметил телеканал. Покупка жилья становится всё менее доступной.

Всего за два года ставки по ипотеке почти утроились, если сравнивать с уровнем, наблюдавшимся в разгар пандемии. Так, в январе 2021 года средняя 30-летняя ставка упала до 2,65%.

Авторы статьи отмечают, что ставки по ипотечным кредитам тесно связаны с доходностью облигаций, которая растёт по ряду причин.

В частности, американские власти увеличивают количество казначейских облигаций на рынке, что снижает цены на них. Влияет на доходность облигаций и позиция инвесторов.

Канал отмечает, что Федеральная резервная система США намерена и дальше удерживать процентные ставки на высоком уровне для борьбы с инфляцией.

После роста в течение десяти кварталов, начиная с осени 2020 года, средняя цена продажи жилья в США снизилась до $416,1 тыс. По оценке компании Black Knight, предоставляющей ипотечные услуги и технологии, сейчас в США доступность жилья на ипотечном рынке минимальная за последние четыре десятилетия.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года, в США средняя процентная ставка по ипотеке достигла наивысшего уровня с 2001 года. Средняя договорная ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой достигла 7,16%, увеличившись за неделю на 22 базисных пункта.

Объём заявок на ипотечные кредиты упал за неделю на 1,7%. Тогда аналитики указали на самый низкий уровень объёма заявок на ипотеку в США. Рост ставки Ассоциация ипотечных банков объяснила повышением процентных ставок Федеральной резервной системой, которая пытается сдерживать инфляцию.