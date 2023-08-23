Харьков, Украина, 23 августа, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Мэр Харькова Игорь Терехов 23 августа возложил цветы к Мемориалу Славы в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Он заявил, что никогда не откажется от этой традиции.

Telegram Игоря Терехова Мэр Харькова Игорь Терехов

«Вечное уважение воинам, 80 лет назад освободившим Харьков от нацистских оккупантов», — написал он в Telegram-канале.

День города Харькова, отмечающийся 23 августа, совпадает с Днём государственного флага Украины и Днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о переносе Дня Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине на 8 мая и праздновании 9 мая Дня Европы. Как отмечалось в документе, решение было принято с целью «укрепления единства народов Европы» и «обеспечения мира, безопасности и стабильности». В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского и заявили, что на Украине много людей, для которых День Победы является священным, есть ветераны, их родные и близкие, для которых этот день был и останется святым.