Киев, 23 августа, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Бывший помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс рассказал о тяжёлом уроке для ВСУ в начале контрнаступления в зоне боевых действий. В публикации издания Newsweek 23 августа он напомнил об ошибках украинского командования.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, в начале июня на передовую отправились обученные НАТО украинские военные и переданная Киеву западными партнёрами техника, в том числе немецкие танки Leopard, которые не справились с подготовленной российскими военными эшелонированной обороной. Райс счёл это ошибкой.

«Это был тяжёлый урок для украинских сил», — говорится в статье.

Райс посоветовал Киеву беречь западные танки от заминированных Россией территорий. По его мнению, вместо того чтобы пускать на них Abrams и Leopard, стоит использовать оставшиеся старые советские танки.

Как сообщало ИА Регнум, Киев предпринял попытки наступательных действий в Донбассе 4 июня. Однако почти сразу в Сети появились кадры подбитых немецких танков, дымящихся на поле боя.

Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование на Западе, а Минобороны сообщило, что в попытках наступления ВСУ потеряли более 43 тыс. военных и свыше 4,9 тыс. единиц вооружений, в том числе западных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что наступление ВСУ может продлиться несколько месяцев, а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Позднее в США заявили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.