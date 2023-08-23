Москва, 23 августа, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Бывшего первого заместителя председателя ВТБ Андрея Пучкова назначили новым генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом 23 августа рассказал журналистам заместитель председателя правительства России — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Андрей Махонин/ТАСС

«Мною были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО «ОСК» Андрея Сергеевича Пучкова и состава совета директоров», — сказал он.

Мантуров выразил уверенность в том, что богатый управленческий опыт Пучкова и чёткое понимание стоящих в данный момент перед судостроительной отраслью целей и задач помогут скорее стабилизировать финансовое состояние ОСК.

«Хочу пожелать Андрею Сергеевичу успехов в делах и всех начинаниях на новом поприще, ну и, как говорят моряки, «семи футов под килем», — добавил вице-премьер.

Он также поблагодарил ранее находившегося на этом посту Алексея Рахманова за долгую плодотворную работу, и указал, что под руководством экс-гендиректора ОСК смогла выйти на ритмичный темп работы.

Пучков родился 23 января 1977 года в Москве и окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 1998 году. С 1996 по 1997 годы занимал должность юрисконсульта в сводном экономическом департаменте Банка России. С 1997 по 1999 год был помощником юриста и юристом адвокатского бюро «АЛМ», в 1999–2002 годах являлся членом Московской городской коллегии адвокатов.

В ВТБ начал работать с 2002 года и за это время также был главой юридического управления кредитной организации был членом её правления. В 2009 году его включили в резерв управленческих кадров, которые находятся под патронажем президента России. В 2018 году стал первым заместителем президента — председателя правления ВТБ и работал с непрофильными и проблемными активами группы, также в его сферу ответственности входили юридическое и административное направления. Награждён орденом Почета (2021).

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа президент России Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным поддержал идею о передаче государственного пакета акций ОСК под управление банка. Перед этим Мантуров сообщал, что глава государства поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций ОСК в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет.

ОСК была создана в 2007 году, она полностью принадлежит государству. В состав корпорации входит порядка 40 предприятий и организаций отрасли, включая основные судостроительные и судоремонтные верфи, а также ведущие проектно-конструкторские бюро. На базе ОСК собрана большая часть отечественного судостроительного комплекса, на её предприятиях и водящих в её состав организациях работают свыше 80 тысяч человек.