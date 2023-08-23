Москва, 23 августа, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Министерство просвещения России совместно с МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями впервые проведёт единые учения в школах, техникумах и колледжах, на которых отработают действия в случае чрезвычайных происшествий, включая террористические угрозы. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Минопросвещения на официальном сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Учения пройдут 29 и 30 августа для сотрудников и охраны образовательных учреждений. Во время мероприятий проверят системы оповещения, а также отработают взаимодействие с оперативными службами.

«И педагоги, и руководство учебных заведений должны чётко знать, что им делать. Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В ведомстве также отметили, что такие мероприятия помогут педагогам психологически подготовиться к реагированию в случае ЧС. Опыт, полученный на учениях, проанализируют на всех уровнях — с муниципального до федерального.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении в школах новой дисциплины — «Основы безопасности и защита Родины». Предмет заменит ОБЖ и, помимо прочего, предусматривает курс начальной военной подготовки. Для занятий планируют привлекать участников СВО. Новая дисциплина появится в учебных заведениях с 2024–2025 годов.

Блок военной подготовки в школах в рамках ОБЖ ввели в декабре 2022 года. Программа предполагает, что ученики 10–11-х классов будут учиться обращаться с оружием и оказывать первую помощь. Занятия по этой программе начнутся с 1 сентября 2023 года.