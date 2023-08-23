Польша, 23 августа, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Один человек погиб при обрушении жилого дома в городе Жонсник в Нижнесилезском воеводстве Польши, сообщило 23 августа радио RMF FM.

Фото: Państwowa Straż Pożarna Последствие обрушения жилого дома

«По данным пожарных, под завалами находятся люди. По последним данным, как минимум один человек погиб», — сообщила радиостанция.

В местной пожарной части рассказали, что обрушение одной из несущих конструкций произошло около полудня во время ремонтных работ.

Во время разбора завалов извлекли одного человека, врачи не смогли его спасти. Также известно, что под обломками стен находится ещё один человек.

«Владелец дома сообщил пожарным, что двое строителей занимались ремонтом и находились снаружи здания, когда оно обрушилось», — сообщил представитель пожарной команды Петр Домброва.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля в провинции Бухейра в Египте рухнул многоэтажный жилой дом. 13 человек пострадали и двое погибли, в том числе маленький ребёнок. Инцидент произошёл в городе Рашид на севере от Каира.

Сегодня, 23 августа, в штате Мизорам в Индии при обрушении строящегося железнодорожного моста погибли 17 человек. В строительных работах на момент ЧП принимали участие 35-40 человек. Обрушение моста произошло в 20 км от города Аиджал.