Москва, 23 августа, 2023, 17:15 — ИА Регнум. В России за год значительно снизился спрос на продукты и сервисы американской компании Google. Это следует из данных аналитической компании Statcounter.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным компании, которые привели «Известия», в июле нынешнего года 45% заходов россиян в интернет с компьютеров было выполнено с помощью браузера Google Chrome, что на 5% ниже, чем в июле 2022 года.

Также в нынешнем июле Google собрал 39% поискового интернет-трафика в России, а годом назад этот показатель составлял 48,6%. При этом летом 2022 года Google лидировал в российском интернет-поиске, а теперь почти 60% поиска приходится на российский «Яндекс». В то же время, через «Яндекс. Браузер» в июле заходили в интернет 25,8%, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Как рассказал близкий к одной из российских digital-компаний источник, одной из главных причин недоверия пользователей к Chrome считается всё большее число уязвимостей к хакерским атакам.

Помимо этого, Google отказался поддерживать российские сертификаты безопасности (SSL), в результате чего его браузер не открывается часть российских сайтов, включая порталы государственных ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что компания Yandex N. V., являющаяся материнской компанией «Яндекса», в 2024 году собирается перезапустить работу под новым названием. Сейчас фирма формирует команду для запуска новой компании, которая призвана стать ведущим игроком на технологической сцене Европы и Ближнего Востока.

В конце мая ранее стало известно, что «Яндекс» может предложить инвесторам различные варианты в рамках разделения активов. При этом часть вариантов могут оказаться невозможными из-за технических ограничений.