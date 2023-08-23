Москва, 23 августа, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Россия не намерена игнорировать роль западных спецслужб, предоставляющих Киеву информацию для атак беспилотников на объекты в России. Об этом 23 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с очередными атаками киевского режима.

MFA Russia/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Не намерены игнорировать роль в этих преступлениях спецслужб западных стран, предоставляющих украинским неонацистам развединформацию, которая помогает выстраивать маршруты таких беспилотников», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

В этой связи Захарова напомнила о зафиксированном накануне над Чёрным морем полёте двух разведывательно-ударных беспилотников США MQ-9 Reaper и оперативно-тактического беспилотника ТВ2 Bayraktar производства Турции, осуществлявших сбор таких данных в районе Крымского полуострова.

Как сообщало ИА Регнум, очередную попытку украинской стороны совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) пресекли российские военные в Москве и Московской области. В ночь на 23 августа ВСУ попытались атаковать Москву тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них сбили средствами ПВО над территорией Подмосковья, в Можайском и Химкинском районах. Третий подавили средствами РЭБ над столицей, после чего он столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити». В результате атаки никто не пострадал. В экстренных службах уточнили, что здание получило незначительные повреждения.

Глава Химкинского городского округа Дмитрий Волошин сообщил, что в результате падения обломков сбитого силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника в Химках получил повреждения частный дом, также осколками повредило несколько домов, магазин и ангар со стройматериалами.