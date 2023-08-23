Нижний Тагил, Свердловская область, 23 августа, 2023, 16:37 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле 29-летний мужчина на протяжении длительного времени удерживал в квартире жену и ребёнка в заложниках. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщения о незаконном лишении свободы женщины и семилетнего ребёнка поступило в правоохранительные органы 22 августа. Инцидент произошёл в квартире дома на Уральском проспекте. По данным местных СМИ, злоумышленник почти неделю не выпускал из дома жену и её семилетнего сына от предыдущего брака, угрожая пистолетом и ножом.

Женщине удалось отправить сообщение родственникам об опасности, они вызвали полицию. После этого прибывшие сотрудники правоохранительных органов со штурмом освободили заложников. Мужчину задержали.

В отношении него возбудили дело о незаконном лишении свободы. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный состоит на учёте у врача-психиатра. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж, а также применение насилия в отношении представителя власти. После задержания дебошира поместили в специализированное медучреждение. Также известно, что замуж за этого мужчину женщина вышла всего полгода назад.

Как сообщало ИА Регнум, в марте житель Нижневартовска, будучи пьян, насильно удерживал в квартире своего трёхлетнего сына. При этом он несколько раз из окна выстрелил на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. Полицейские задержали подозреваемого и освободили ребёнка.

Позднее выяснилось, что подозреваемый серьёзно болен. Неделю назад ему диагностировали фиброз лёгких — мужчина уволился с работы и ушёл в запой. На время следствия подозреваемого отправили в СИЗО.

В Новомосковске (Тульская область) 30 марта силовики задержали пенсионера, который взял заложника и заперся с ним в своей квартире. Для того чтобы задержать злоумышленника, сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть стрельбу. Пенсионер получил ранения, его госпитализировали.