Челябинск, 23 августа, 2023, 16:47 — ИА Регнум. На территории Челябинска выявили кратковременное превышение концентраций по взвешенным веществам после инцидента с рыжим дымом на металлургическом заводе «Мечел», сообщили 23 августа в пресс-службе регионального министерства экологии.

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«По данным со стационарных постов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха и передвижной лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» 23 августа на станциях контроля территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксировались кратковременные превышения концентраций по взвешенным веществам — в Металлургическом районе», — сообщили в ведомстве.

В минэкологии заявили также, что анализы проб, взятых лабораторией «Мечела», не показали превышений по выбросам в зоне влияния завода. Кроме того, отсутствие превышений показала и единая система мониторинга качества воздуха и посты наблюдений возле комбината.

Ведомство добавило, что Челябинский металлургический комбинат работает в штатном режиме. В его доменном цехе металлурги ведут модернизацию оборудования. Также идёт строительство системы аспирации литейного двора для доменной печи № 4. Она позволит полностью исключить выбросы.

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Также на завершающем этапе находятся проекты по модернизации газоочистки электросталеплавильного цеха «Мечела» и насосной станции № 55. По завершении работы удастся добиться снижения водных сбросы в Миасс.

Как сообщало ИА Регнум, жители Металлургического района Челябинска в интернете рассказали о ЧП на «Мечеле». По словам очевидцев, 22 августа с территории Челябинского металлургического комбината внезапно повалил рыжий дым. Этот выброс сопровождался неприятным запахом.

На «Мечеле» заявили, что при выпуске чугуна на одной из доменных печей случился «обрыв» лётки. Произошёл кратковременный выброс взвеси запылённого воздуха. Рыжим дым был из-за оксида железа, осевшего на территории завода. Когда случилась внештатная ситуация, выпуск чугуна закрыли.

На заводе также сообщили о начале служебного расследования. Техпроцесс восстановили в тот же день. Замеры не показали превышения по выбросам.