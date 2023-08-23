Москва, 23 августа, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Выступая по видеосвязи на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР) 23 августа, президент России Владимир Путин затронул темы укрепления взаимодействия стран объединения, специальную военную операцию на Украине, положение «пятёрки» на мировой арене, а также расчёты в национальных валютах.

Kremlin.ru

Так, Путин подчеркнул, что страны БРИКС выступают против гегемонии и политики неоколониализма.

«Мы все единодушно выступаем в пользу многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого, основанного на мировом праве и соблюдении ключевых принципов Устава ООН», — сказал российский лидер.

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Путин подчеркнул, что страны-члены объединения не принимают гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на ней неоколонеальной политики. Глава государства указал, что именно желание «некоторых стран» сохранить свою гегемонию и привело к тяжёлому кризису на Украине.

Говоря о ситуации на Украине, Путин заявил, что действия России продиктованы только желанием прекратить развязанную западными странами войну. Российский лидер подчеркнул, что страна приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за своё будущее.

При этом Китай и ЮАР считают переговоры единственным возможным способом урегулирования украинского конфликта. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай положительно относится к посредническим усилиям африканской делегации.

Тема повышения роли национальных валют во взаиморасчётах также была в центре внимания лидеров стран БРИКС. Российский президент призвал входящие в БРИКС страны расширять расчёты в национальных валютах, а также межбанковскую кооперацию. Путин указал, что Россия намерена содействовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнёрства объединения до 2025 года и выработке БРИКС новых долгосрочных ориентиров.

В своём заявлении Путин выразил готовность России сообща со странами БРИКС работать на международных площадках, включая ООН, осуществлять плотную координацию с партнёрами.

Кроме того, в ходе выступления российский лидер предложил учредить в рамках БРИКС комиссию по транспорту. Президент напомнил, что результатом взаимодействия БРИКС является создание новых безопасных транспортных магистралей. Также он призвал активизировать сотрудничество БРИКС в исследованиях. По словам президента, Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС. Поддержку и развитие в этом вопросе мог бы оказать специальный целевой фонд, добавил Путин.

Президент России пригласил также представителей стран «пятёрки» принять участие в культурном форуме, который 16–18 ноября пройдёт в Санкт-Петербурге. Как заявил российский лидер, культурное и цивилизационное многообразие — это одна из опор нового многополярного миропорядка.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на саммите, выразил полную поддержку расширению БРИКС. Сейчас в объединение входят пять стран, однако желание присоединиться к блоку выражали 23 государства, в том числе Аргентина, Иран, Алжир, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

15-й по счету саммит БРИКС проходит 22–24 августа в Йоханнесбурге. Российскую делегацию на саммите возглавил глава МИД России Сергей Лавров. Следующая встреча объединения состоится в России. Владимир Путин анонсировал, что саммит планируют провести в октябре 2024 года в Казани. Саммит БРИКС пройдёт под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».