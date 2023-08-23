Киев, 23 августа, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Украинские производители разработали аналог российского ударного беспилотника «Ланцет», заявил вице-премьер Михаил Федоров в интервью на YouTube-канале журналиста Сергея Пейчева.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

«Есть производители, которые уже сделали продукт, масштабированием которого мы занимаемся», — сказал член правительства.

По словам Федорова, у украинских властей есть понимание, когда и сколько у ВСУ будет ударных БПЛА. Он также признал, что «Ланцет» стал грозным и эффективным оружием. Киев изучает это вооружение, используя открытые источники, добавил вице-премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что ударный «Ланцет» и разведывательный «Орлан» стали серьёзной угрозой для ВСУ. Он также добавил, что Киев всю полученную информацию об этих БПЛА, передаёт западным партнёрам.

Командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что украинские мобильные подразделения не успевают вовремя реагировать на прилёт российских дронов, так как им не удаётся определить их маршрут.