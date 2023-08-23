Москва, 23 августа, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Перед Киевом поставили задачу перерезать сухопутный путь снабжения российской армии в Крым, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Об этом он заявил 23 августа корреспонденту ИА Регнум.

По информации издания The New York Times, американские военные советники убедили Киев сосредоточиться на мелитопольском направлении, невзирая ни на какие потери личного состава и техники.

По словам Литовкина, смысл такой стратегии состоит в том, чтобы перерезать сухопутный путь российской армии в Крым и таким образом оторвать полуостров от остальной России и оставить только один канал — через Крымский мост.

«Это лишит Крым снабжения и многих других вещей. И второй момент — это попытка пробиться к Азовскому морю, выход к которому Украина потеряла, и снова получить возможность пользоваться портом Бердянска. Хотя пользоваться Бердянским портом, когда Керченские проливы в наших руках, — это, конечно, фантазии», — считает Литовкин.

По мнению Литовкина, шансы ВСУ добиться успеха на мелитопольском направлении близки к нулю по многим причинам. Во-первых, Украина до сих пор испытывает проблемы с завоеванием господства в воздухе, а без господства в воздухе никакое наступление немыслимо. Во-вторых, Украина не обладает силами и средствами, чтобы преодолевать глубоко эшелонированную российскую оборону.

«Потому что этими возможностями не обладают их хозяева — натовцы и американцы. Они никогда не прорывали такой эшелонированной обороны, потому что никогда не воевали с противником равным им по мощи, по вооружениям и так далее», — сказал военный обозреватель.

В-третьих, у ВСУ не получается преодолеть российские минные поля, которые выставлены перед нашими оборонительными позициями. У них нет ни умения, ни соответствующей инженерной техники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что разведка США усомнилась в том, что ВСУ по силам добраться до Мелитополя или разрушить в ходе своего контрнаступления Крымский мост. Свои выводы спецслужбы обосновали превосходством российской обороны.

Часть американских конгрессменов, ознакомившись с такими умозаключениями разведчиков, выступили против того, чтобы предоставлять Киеву очередной пакет помощи.

Полковник США в отставке Дуглас Макгрегор, оценивая попытки ВСУ дойти до Мелитополя, констатировал, что наступление не принесло никаких результатов. Всё, что украинские военные могут продемонстрировать, — это «два или три разрушенных здания», расположенных на расстоянии 15–25 км от оборонных рубежей ВС России.

В свою очередь, полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский сказал, что ВСУ вообще не стоило начинать контрнаступление, для которого нужно было располагать силами, в три раза превышающими российские, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе.