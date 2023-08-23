* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Астана, 23 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Выступление Земфиры (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Казахстане обернулось скандалом. Одна из первых покинувших Россию после начала спецоперации певица осталась недовольна организацией выступления, в частности обеспечением звука, света и другими техническими моментами.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Земфира (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В своём Telegram-канале исполнительница назвала организацию мероприятия чудовищной. При этом артистка поблагодарила зрителей.

В свою очередь организаторы концерта опубликовали запросы в райдере певицы, в котором она прописала определённый цвет штор в гримёрке, запросила специальный коврик в душевой, а также свечи с особым запахом.

На финальной репетиции певица закатила скандал из-за того, что кто-то снимал происходящее в зале на видео, хотя это был приглашённый ей же человек. Перед самим концертом исполнительница неожиданно передумала по поводу марки коньяка и потребовала элитный алкоголь. А когда его сразу не нашли, тур-менеджер Земфиры устроил скандал.

Организаторы также показали фото и видеозапись беспорядка, оставленного командой Земфиры в гримёрке. Кадры опубликовал Telegram-канал «Неопра, блин». На полу повсюду остались разбитая посуда, бутылки, разлитый алкоголь.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Минюст России внёс певицу Земфиру Рамазанову в список иноагентов. Причиной послужили её открытые выступления в поддержку Украины. Певица давала концерты в недружественных странах, во время которых выступала против специальной военной операции. К тому же она получала поддержку от иностранных источников.

Депутаты Государственной думы направили обращение в Генпрокуратуру с требованием лишить певицу всего имущества в России после выхода её песни про «заболевшую» родину.

В мае в Замоскворецкий районный суд Москвы поступил иск к Минюсту от представителя певицы с намерением оспорить статус иностранного агента. Заседание состоялась 14 июня. Суд отклонил иск Земфиры.