Берлин, 23 августа, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Молодой российский учёный Дмитрий Федянин сорвался с высоты 150 метров и погиб в немецких Альпах. Об этом 23 августа сообщила газета The Sun.

По данным источника, тело погибшего нашли около подножия пика Хоэр Лафельд высотой 2100 метров, который находится в национальном парке Берхтесгаден. Судмедэксперты установили, что 34-летний учёный погиб, упав с высоты 150 метров.

Полиция установила, что гуляющий по горам в одиночку мужчина шёл по нехоженому маршруту, проложенному приложением для хайкинга, поскользнулся на мокрой траве и упал в пропасть.

Хозяин дома, в котором жил россиянин, заявил о его пропаже ещё 12 августа и его искали несколько дней. Федянин являлся выпускником московского Физтеха и занимался изучением ультрафиолетового излучения. В последние годы он работал старшим научным сотрудником отделения нанооптики Зигенского университета.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа в результате камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Обрушение горной породы произошло в ночное время.

Позднее сотрудники спасательных служб эвакуировали на вертолёте пострадавших во время камнепада в горах в Кабардино-Балкарии. Спасатели передали всех пострадавших медикам.