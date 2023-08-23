Женева, Швейцария, 23 августа, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Вечером 22 августа Мужчина вечером 22 августа положил голову на сопло фонтана Же-До в Женеве, в результате чего струёй воды его подбросило вверх на несколько метров. В результате ему потребовалась госпитализация.

Bernard Jaubert/Global Look Press Фонтан Же-До

Виновник инцидента быстро пришёл в себя и решил нырнуть в озеро, где его поймали спасатели. Мужчину передали бригаде скорой помощи, доставившей его в клинику. О случившемся сообщило издание 20 minutes.

Один из символов Женевы фонтан Же-До способен выбросить 500 литров воды в секунду со скоростью 200 км/ч на высоту 147 метров. Таким образом, в воздухе одновременно находятся восемь тонн воды. Из-за этого приближаться к фонтану строго запрещено.

О похожем происшествии с памятниками ранее сообщало ИА Регнум. Так, в Санкт-Петербурге мужчина решил устроить фотосессию на бронзовом коне. Он забрался на скульптуру на Аничковом мосту. Ненадолго усевшись на коня, мужчина благополучно спустился на землю, но этого может быть достаточно для законного наказания — если специалисты музея городской скульптуры обнаружат на монументе повреждения, на вандала напишут заявление в полицию.