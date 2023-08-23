Москва, 23 августа, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Министерство финансов и Банк России приняли решение смягчить условия выплаты дивидендов иностранным инвесторам в российскую экономику. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Минфин России и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику», — говорится в сообщении.

Подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями рассмотрела и приняла к сведению решение. Выплату дивидендов (прибыли) иностранцам можно проводить без ограничений, однако её объём не должен превышать размера их вложений в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта стало известно, что правительство прорабатывает меры по отмене ограничений на выплату дивидендов иностранным инвесторам, пришедшим в Россию после введения западных санкций. Такие меры предлагали вводить под чётким контролем.

Президент России Владимир Путин 30 июня поручил правительству страны упростить въезд на российскую территорию для иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Для этого правительство может внести поправки для упрощения процесса выдачи виз и получения разрешений на работу иностранцам.