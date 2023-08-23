Берлин, 23 августа, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Правительство Германии приняло закон об облегчении натурализации работающих мигрантов. Соответствующий документ, как сообщил телеканал N-TV, должен поступить на утверждение парламента, но дата пока не определена.

Иван Шилов ИА REGNUM

Закон разработала министр внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ). По её словам, реформа поможет создать современное миграционное право. Кроме того, законопроект не только снижает требования, но и допускает существование двойного гражданства. При этом для натурализации по-прежнему действуют условия экономической и демократической интеграции. Так, подать заявление на получение немецкого гражданства можно будет уже после пяти лет проживания в стране.

Лидер региональной группы ХСС Александр Добриндт обвинил правящую коалицию в легкомысленном отношении к гражданству. По его словам, снижение требований к получению гражданства в условиях рекордной миграции спровоцирует поляризацию общества.

В документе отмечается, что обязательным условием должно быть то, что человек может зарабатывать на жизнь без каких-либо социальных пособий. При этом на натурализацию не могут рассчитывать люди, совершившие преступления по антисемитским или расистским мотивам.

Вступить в силу закон сможет только после одобрения парламентом.

В сентябре 2022 года немецкая полиция зафиксировала стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов. В I полугодии 2022 года в ФРГ въехало на 47% больше мигрантов, чем за тот же период 2021 года.