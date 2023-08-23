Москва, 23 августа, 2023, 15:06 — ИА Регнум. 70 проектов вошли в шорт-лист премии «Лучший промышленный дизайн России». Всего было зарегистрировано более 500 заявок из 36 регионов страны. Победителей конкурса наградят 28 августа, заявил на Московском урбанистическом форуме руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московские компании вошли в шорт-лист премии «Лучший промышленный дизайн России»

О создании премии «Лучший промышленный дизайн России» в июле объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Цель конкурса — популяризировать промдизайн среди производственных предприятий, стимулировать его развитие, а также выявить достижения в этой области.

«Из 500 заявок мы отобрали 70, которые вошли в шорт-лист. Кроме того, на прошлой неделе завершилось народное голосование, в котором приняли участие свыше 100 тысяч человек. Все итоги будут подведены 28 августа», — рассказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что среди заявок — проекты из разных областей. Это и медицинская техника — центр промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова представил прибор для проведения неинвазивной дыхательной терапии новорожденных. Или, например, первый в России низкопольный электробус малого класса компании «ГАЗ».

Московские компании тоже вошли в шорт-лист. Среди московских разработок — лазерный станок резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» — компании «Лассард», который применяется в телекоммуникациях, нефтегазовом комплексе, а также для создания деталей и компонентов автомобилей, самолетов и общественного транспорта.

Кроме того, представлен необычный дизайн-проект из Санкт-Петербурга: в городе разработали специализированную коляску для маломобильных собак.

Экспертное жюри оценивало мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек и обувь в номинациях «Дизайн-продукт» и «Дизайн-прототип».

Москва активно развивает направление промышленного дизайна. В мае в городе начал свою работу проект «Промышленный дизайн в Москве» для сотрудников предприятий и студентов профильных учебных заведений. Кроме того, в этом году открылось направление «Промышленный дизайн» в рамках образовательного проекта «Московская техническая школа», где сотрудники предприятий могут повысить свои компетенции в работе с визуально-функциональной составляющей промышленных изделий.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, а ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое, а еще активно внедряют инновации.