Москва, 23 августа, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Две женщины в Саратове погибли, сорвавшись с высоты седьмого этажа в многоквартирном доме. По словам очевидцев, их не выдержал карниз, на котором они повисли, а сами женщины, по всей видимости, были мошенницами. Жители дома, где произошла трагедия, уверены — женщины не местные и пришли с целью ограбить пенсионерку Зою Петровну.

Vladimir Baranov/Global Look Press

В беседе с ИА Регнум одна из жительниц дома — Галина — рассказала, что две подозрительные женщины нацелились на одну из пожилых женщин и намеревались украсть у неё деньги. Пенсионерка уже в возрасте и с трудом ходит. Обычно помогает и выводит её на прогулки сын. Однако в то время, когда к бабушке нагрянули грабительницы, он был на работе.

«Он в этот день вернулся с работы раньше. Мы крики услышали, а потом они с балкона упали. Одна головой прямо об трубу металлическую на клумбе», — рассказала соседка.

Как удалось выяснить, изучив данные камер в подъезде и опросив других жильцов, две женщины ходили по квартирам, где проживают пенсионеры, и представлялись сотрудницами пенсионного фонда. Нагрянув к Зое Петровне, они не ожидали прихода её сына и попытались скрыться, забравшись на соседский балкон. Однако конструкция, за которую они ухватились, не выдержала веса, и женщины рухнули вниз.

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В следственном управлении СК РФ по Саратовской области уточнили ИА Регнум, что начата проверка и рассматриваются несколько версий произошедшего. Уголовных дел пока не возбуждено.