Москва, 23 августа, 2023, 16:25 — ИА Регнум. ВСУ не могут воевать без импортной техники, но её неудачное применение плохо сказывается на имидже западных военно-промышленных корпораций. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 августа заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее бывший спецпомощник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс призвал украинскую армию использовать не танки, которые передал ей Запад, а старые советские, так как импортные якобы легче заметить из-за «географических особенностей местности».

Как заметил Онуфриенко, эти советы выглядят комично, так как без западной техники ВСУ вообще не в состоянии воевать. Однако её неудачное использование сказывается на имидже западных военно-промышленных корпораций и вообще в целом на том, что делает Запад.

«Что значит «особенности местности»? Там ведь не пустыня! И скрыть технику можно, поскольку в зоне СВО есть зелёные насаждения», — указал Онуфриенко.

По его мнению, призывы Райса продиктованы тем, что после Второй мировой войны западная военная техника не сталкивалась с противником хотя бы равным себе по силе. А сегодня столкнулась, и оказалось, что эти танки и прочее вовсе не лучшие в мире.

«Да, они могут ездить, стрелять, но по ряду параметров эта бронетехника уступает советской, — пояснил Онуфриенко. — Западные танки существенно тяжелее. А масса существенно влияет на подвижность, на манёвренность. Чтобы сдвинуть эту махину мощным двигателем, нужно больше времени, больше усилий. Из-за большой массы им тяжелее управлять вне зависимости от того, насколько мощный там двигатель. Кроме того, их профиль более заметный. А чем больших размеров цель, тем легче в неё попасть. Плюс вся западная техника на порядок сложнее нашей».

Всё это, как полагает Онуфриенко, вынуждает западных военных экспертов призывать Киев не использовать новую военную технику, а добивать старую советскую.

«Но полагаться на только на советскую нельзя, так как её просто не хватает», — подчеркнул Онуфриенко.

Кроме того, он иронично отнёсся к советам Райса отправлять на минные поля «броню» советского производства и беречь «Леопарды» и прочее. Как заметил Онуфриенко, ВСУ уже так делают — например, 14 британских «Челленджеров» на линии фронта до сих пор не появились.

Ранее ИА Регнум сообщало, что издание Newsweek опубликовало комментарий Дэна Райса, в котором тот высказал опасение, что ВСУ рискуют утратить полученные из-за границы танки Leopard и Abrams, если осмелятся использовать их в зоне боевых действий, а конкретнее — во время прохождения через российские минные поля.

На Западе между тем не очень верят в то, что ВСУ даже с помощью современной техники из Германии и Великобритании смогут справиться с оборонительными укреплениями ВС России и преодолеть минные поля. Американские журналисты констатируют, что российские военные не дают противнику развить контрнаступление.

Кроме того, США остерегаются оснащать ВСУ своей новейшей техникой, так как не хотят, чтобы она попала в руки российских, а значит, потом и китайских военных специалистов. В частности, броня танков Abrams — это «тщательно охраняемый секрет», который, как считают в Вашингтоне, не должен быть раскрыт.