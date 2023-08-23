Калуга, 23 августа, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Днём 23 августа в небе над Калужской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника. Об этом 23 августа сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня днём на территории Кировского района, вблизи посёлка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА», — написал он.

Шапша уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны заявили, что над Белгородской областью силы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа, с помощью которого Киев пытался осуществить теракт на территории России. При этом нет пострадавших и разрушений.

До этого в Минобороны сообщили, что в ночь на 23 августа Вооружённые силы России пресекли очередную попытку Киева провести террористическую атаку на российской территории с использованием трёх беспилотников. Два дрона были уничтожены и ещё один подавили средствами РЭБ.