Рим, 23 августа, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Итальянский актёр и певец Адриано Челентано в 80-е годы отказался исполнять песню L’italiano («Итальянец»), написанную его другом, певцом и композитором Тото Кутуньо, которая стала впоследствии мировым хитом. Об этом Челентано сообщил газете Corriere della Sera после смерти Кутуньо.

Photoagency Interpress/Global Look Press Адриано Челентано

Актёр рассказал, как певец показал ему новую песню, предлагая стать её исполнителем.

«Я всю ночь не спал и думал об успехе, который ждёт тебя как исполнителя, а меня как автора», — процитировал Челентано друга.

Но артиста смутило, что в песне есть слова: «Я настоящий итальянец», и он отказался, что очень изумило Кутуньо. Челентано теперь сожалеет, что так поступил. Он добавил, что, если бы исполнил ту песню, то пел бы так же, как и его друг.

Кутуньо сам исполнил L’italiano, и песня получила международное признание. В 1983 году она заняла пятое место на 33-м Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо по оценке жюри. Но по итогам народного голосования она выиграла конкурс. Песню хорошо знают на территории бывшего СССР, её часто называют «Лашате ми кантаре» — первой строки припева.

Смерть Кутуньо наступила 22 августа. Он скончался в больнице в Милане. Перед этим музыкант долгое время болел, в последние месяцы особенно тяжело. Певец неоднократно выступал в России и других бывших советских республиках. Он также в 1990 году победил на Евровидении, представляя Италию.