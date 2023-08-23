Челентано после смерти Кутуньо рассказал, как отказался от хита L’italiano
Рим, 23 августа, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Итальянский актёр и певец Адриано Челентано в 80-е годы отказался исполнять песню L’italiano («Итальянец»), написанную его другом, певцом и композитором Тото Кутуньо, которая стала впоследствии мировым хитом. Об этом Челентано сообщил газете Corriere della Sera после смерти Кутуньо.
Актёр рассказал, как певец показал ему новую песню, предлагая стать её исполнителем.
«Я всю ночь не спал и думал об успехе, который ждёт тебя как исполнителя, а меня как автора», — процитировал Челентано друга.
Но артиста смутило, что в песне есть слова: «Я настоящий итальянец», и он отказался, что очень изумило Кутуньо. Челентано теперь сожалеет, что так поступил. Он добавил, что, если бы исполнил ту песню, то пел бы так же, как и его друг.
Кутуньо сам исполнил L’italiano, и песня получила международное признание. В 1983 году она заняла пятое место на 33-м Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо по оценке жюри. Но по итогам народного голосования она выиграла конкурс. Песню хорошо знают на территории бывшего СССР, её часто называют «Лашате ми кантаре» — первой строки припева.
Смерть Кутуньо наступила 22 августа. Он скончался в больнице в Милане. Перед этим музыкант долгое время болел, в последние месяцы особенно тяжело. Певец неоднократно выступал в России и других бывших советских республиках. Он также в 1990 году победил на Евровидении, представляя Италию.