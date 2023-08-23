Москва, 23 августа, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Отдых в Турции перед началом учебного года значительно подешевел. Горящие путёвки на турецкие курорты на конец августа продают со скидками в 40–60%. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, недельную поездку на одного можно купить за 30 тысяч рублей на человека. Например, оператор Fun&Sun предлагает путёвку в трёхзвездочный отель Кемера за 60,1 тысячи рублей на двоих по системе «всё включено» с вылетом 25 августа. Неделя в отеле три звезды с завтраками в Мармарисе обойдётся туристам в 69,9 тысячи рублей на двоих.

В АТОР пояснили, что скидки на туры связаны с традиционным спадом активности туристов перед началом учебного года. Причём такие цены продержатся недолго. Эксперты указали, что спрос вернётся на нормальный уровень с сентября, а с ним исчезнут и специальные акции.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова заявила, что стоимость отдыха в Турции летом 2023 года выросла от 20% до 70% в зависимости от сегмента. При этом, по её словам, туристы из России не отказались из-за этого от отдыха, но начали экономить, изменяя время отдыха или категорию отеля. По прогнозам АТА, за три летних месяца в Турции отдохнут около 3 млн россиян.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих заграничных курортов для российских туристов. В пятёрку также вошли Мальдивы, Куба, Шри-Ланка и Таиланд.