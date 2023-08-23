Мытищи, Московская область, 23 августа, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Госкомпания «ДОМ. РФ» планирует в четвёртом квартале 2023 года выставить на торги усадьбу XIX века «Липки» в Мытищинском городском округе Подмосковья, которая ранее была дачей Иосифа Сталина. Объявление об этом разместили на сайте предприятия.

Пресс-служба ФСО России/РИА Новости Кабинет Иосифа Сталина на ближней даче в Кунцево в Москве

«С 1932 по 1934 год на даче постоянно проживал И. Сталин», — говорится в сообщении.

Комплекс зданий, окружённый липовым парком, был государственной дачей до 1989 года. Ранее это была усадьба немецкого фабриканта Альфреда Руперта.

Общая площадь лота составляет 34,4 га. Земли относятся к особо охраняемой территории. Начальную стоимость дачи не определили.

Согласно открытым источникам, на территории столицы и Подмосковья у Сталина было в разное время четыре дачи. Также были дачи на Валдае в Новгородской области, в Хостинском районе Сочи и в Малой Сосновке в Крыму. Также известно о пяти домах Сталина в Абхазии.