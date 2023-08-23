Москва, 23 августа, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Эпатажного шоумена Стаса Барецкого, «напавшего» на шлагбаум платной трассы в Санкт-Петербурге, на год лишили водительских прав. В суде Барецкий попытался оправдать свои действия «проделками инопланетян».

llamafloor из st. petersburg, russia Стас Барецкий

«Только что я вышел из зала суда. Только что меня лишили водительских прав за то, что я сбил шлагбаум на ЗСД. Могли, кстати, и посадить, но на один год лишили водительских прав. На судя я заявил, что меня ослепили инопланетяне, из-за которых я этот шлагбаум и сбил. Это правда», — заявил Барецкий.

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Сам инцидент произошёл 14 августа. Барецкий за рулём авто протаранил шлагбаум на въезде на Западный скоростной диаметр (ЗСД) — платную автотрассу в Петербурге. Всё происходящее он снимал на видео. Его PR-директор Вадим Горжанкин объяснил, что таким образом шоумен выступил против развития платных дорог в России. Барецкий же рассказал в соцсетях, что с ним связались представители правоохранительных органов. При этом он заверил, что не был пьян.

Барецкий знаменит своим эпатажным и скандальным поведением. В апреле 2023 года он заявил, что договорился с Аллой Пугачёвой о покупке её замка в деревне Грязь и о намерении перестроить объект под центр ритуальных услуг. Представители певицы эти утверждения опровергли.