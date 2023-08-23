Москва, 23 августа, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга 23 августа заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В районах населённых пунктов Серебрянка и Дроновка (ДНР) поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ», — уточнил Конашенков.

В Минобороны также сообщили, что за минувшие сутки российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 143-х районах.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа украинские военные нанесли массированный удар по центру Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Ворошиловского района снаряды повредили остекление здания школы № 13. Позже он добавил, что ВСУ нанесли прямой удар по многоэтажному дому в Донецке. В результате удара пострадали припаркованные рядом с домом автомобили. Дороги усыпаны осколками.

Кроме того, Вооружённые силы Украины 84 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. На донецком направлении украинские военные с 22 по 23 августа совершили 48 обстрелов из артиллерии 155 мм.