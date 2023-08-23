Москва, 23 августа, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей ВСУ в районе города Запорожье. Об этом на брифинге 23 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — заявил военный.

Кроме этого, в районах населённых пунктов Серебрянка и Дроновка в Донецкой Народной Республике российские войска поразили два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильных бригад ВСУ, сообщил Конашенков. Вместе с тем, оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войска и артиллерия российских группировок ликвидировали силы и военную технику ВСУ в 143 районах.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, в ходе боестолкновений на донецком направлении российская армия отразила три атаки ВСУ, в ходе которых Украина потеряла до 235 военнослужащих и 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную радиолокационную станцию, две гаубицы M777 и польскую САУ Krab. На купянском направлении российские военные также уничтожили четыре боевые машины пехоты ВСУ, два автомобиля, гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.