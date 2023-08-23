Санкт-Петербург, 23 августа, 2023, 14:08 — ИА Регнум. По предварительной информации, ДТП в Санкт-Петербурге, в котором погибло четверо военнослужащих Росгвардии, произошло из-за лихачества второго участника аварии. Об этом 23 августа в своём Telegram-канале написал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Предварительная причина страшного ДТП в Санкт-Петербурге, где погибло 4 военнослужащих Росгвардии, — лихачество второго участника», — сообщил Хинштейн.

Четверо бойцов, находившихся в кузове, погибли. Ещё трое, включая командира инженерно-сапёрного взвода, получили травмы разной степени тяжести. Предполагаемый виновник ДТП скрылся, уточнил депутат Госдумы.

Он назвал особенно трагичным тот факт, что все погибшие — молодые люди (19-21 год), проходившие службу по призыву. Трое из них скончались на месте, один — спустя несколько часов.

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге 22 августа военный грузовик «Урал-4320», который перевозил с объекта на объект группу бойцов 33-й бригады, столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение. Водитель-сержант резко вывернул руль влево, чтобы избежать столкновения, но не справился с управлением.

Руководство Росгвардии объявило, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь.