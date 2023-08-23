Москва, 23 августа, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил вопросы военного сотрудничества с командующим сухопутными войсками армии Ирана бригадным генералом Киюмарсом Хейдари. Переговоры прошли 23 августа в Москве.

Сергей Бобылев/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней безопасности», — сообщили в Минобороны России.

Ведомство отметило общий настрой обеих сторон на углубление диалога и дальнейшее развитие контактов в оборонной сфере.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Россия и Иран договорились о наращивании сотрудничества в военной сфере. Главком сухопутных войск России Олег Салюков и Хейдари обсудили наращивание сотрудничества в военной сфере и достигли в этом определённых договорённостей.

Позднее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум назвал причины визита главы сухопутных войск Ирана в Россию. По его мнению, важным аспектом в контактах Москвы и Тегерана по линии оборонных ведомств является фактор Израиля, который наносит удары по проиранским группировкам в Сирии, где Россия наряду с Ираном вынуждена противостоять недружественной политике США. Как заявил эксперт, важно пройти по тонкому лезвию и не поссориться при этом с Израилем.