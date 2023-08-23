Йоханнесбург, ЮАР, 23 августа, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил странам БРИКС углубить сотрудничество в космосе путём создания консорциума космических исследований.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Мы уже работаем над группой спутников стран БРИКС. Шагом вперед стало бы обсуждение создания консорциума космических исследований БРИКС», — сказал Моди на саммите БРИКС в ЮАР.

По словам премьера, в рамках консорциума можно проводить космические исследования, метеорологические наблюдения в интересах всего мира.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин заявил на саммите БРИКС 23 августа, что Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур. Президент добавил, что Москва готова делиться технологиями, опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта.

15-й саммит БРИКС стартовал 22 августа в Йоханнесбурге. Россию на нём представляет министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Путин принимает участие в мероприятиях саммита в формате видеоконференции. Завершится саммит 24 августа.