Краснодар, 23 августа, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Четыре новые школы в Краснодаре примут учеников 1 сентября. Все они возведены в рамках реализации национального проекта «Образование», рассказал руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Новая школа в Краснодаре

Он отметил, что департамент по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в постоянном режиме контролирует темпы и качество строительства новых социальных объектов. «Особое внимание уделяем школам, — подчеркнул Федосов, — их ждут жители городов и районов, где особенно остро чувствуется нехватка».

Все построенные школы оснащены современным оборудованием, в каждой есть актовый и спортивный залы, библиотека, обеденная зона и медицинский блок. На территории обустроены спортивно-игровые площадки, поля для мини-футбола и беговые дорожки. На данный момент разрешения на ввод в эксплуатацию вручены школам на 1550 мест в районе Западного обхода и в жилом районе «Восточно-Кругликовский», а также школе на 300 мест по улице Демидовской. Четвертая школа — на 1500 мест по улице Тверской — получила заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Позже этот объект также получит акт ввода.

Всего в Краснодарском крае одномоментно возводят 40 школ общей вместимостью более 37 тыс. мест в смену, сообщили в пресс-службе администрации региона. Девять из них откроют 1 сентября.