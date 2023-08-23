Москва, 23 августа, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Грабитель, погибший в московской аптеке на улице Обручева от потери крови, предположительно искал наркотики, сообщил 23 августа Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

«Именно употребление препаратов, изменяющих сознание, не позволило преступнику оказать себе первую помощь и выбраться из помещения», — говорится в сообщении.

Такой вывод сделали после просмотра камеры видеонаблюдения, установленной в аптеке.

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Как сообщало ИА Регнум, мужчина погиб во время ограбления аптеки в Москве на улице Обручева. После ограбления он сильно порезался, оказать себе помощь в аптеке не смог и истёк кровью. Приехавшие на место врачи помочь ему уже не успели.