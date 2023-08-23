Появились подробности смерти вора в ограбленной московской аптеке
«112»: погибший от потери крови в аптеке грабитель, предположительно, искал наркотики
Москва, 23 августа, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Грабитель, погибший в московской аптеке на улице Обручева от потери крови, предположительно искал наркотики, сообщил 23 августа Telegram-канал «112».
Иван Шилов ИА Регнум
«Именно употребление препаратов, изменяющих сознание, не позволило преступнику оказать себе первую помощь и выбраться из помещения», — говорится в сообщении.
Такой вывод сделали после просмотра камеры видеонаблюдения, установленной в аптеке.
Как сообщало ИА Регнум, мужчина погиб во время ограбления аптеки в Москве на улице Обручева. После ограбления он сильно порезался, оказать себе помощь в аптеке не смог и истёк кровью. Приехавшие на место врачи помочь ему уже не успели.