* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 23 августа, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) манипулирует общественным мнением людей во всём мире. Об этом заявил владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Sheldon Cooper/Global Look Press

«Facebook манипулирует общественностью практически по всему миру. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма», ― написал предприниматель на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

После появления в Сети сообщение о разработке корпорацией Meta своего аналога Twitter, Илон Маск и Марк Цукерберг стали публично обсуждать возможность поединка.

Цукерберг 13 августа призвал Маска скорее назначить дату поединка в римском Колизее или отказаться от этой идеи. Однако впоследствии сам отказался от боя.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта 2022 года Роскомнадзор заявил о решении заблокировать Facebook в России в ответ на ограничение доступа к российским СМИ. В РКН отметили, что с октября 2020 года на площадке данной соцсети зафиксировали 26 случаев дискриминации средств массовой информации РФ.

О манипулировании своими пользователями соцсетью Facebook ранее заявил основатель социальной сети MeWe Марк Вайнштейн. Он сообщил, что соцсеть собирает огромное количество данных о своих пользователях, контролирует эту информацию и доступ к ней. В свою очередь американские журналисты уличили Facebook в том, что популярные фитнес-трекеры и мобильные приложения из раздела «здоровье» передают данные о пользователях.

Также источник заявил, что американская компания платила подрядчикам за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Итальянское управление по конкуренции (AGCM) несколько лет назад обязало американскую компанию Facebook выплатить штраф в размере €7 млн за нечестную обработку персональных данных.