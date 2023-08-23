Москва, 23 августа, 2023, 13:53 — ИА Регнум. В должности главы Объединённой судостроительной корпорации утвердили Андрея Пучкова, занимавшего ранее должность первого зампреда правления ВТБ, сообщили 23 августа в пресс-службе Минпромторга РФ.

Пресс-служба ВТБ/ТАСС Андрей Пучков

«Мною были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО «ОСК» Андрея Сергеевича Пучкова и состава совета директоров», — сказал глава ведомства Денис Мантуров.

Он выразил уверенность в том, что опыт Пучкова и понимание задач судостроительной отрасли помогут скорой стабилизации финансового состояния ОСК.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа президент России Владимир Путин на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным выразил поддержку предложению передать госпакет акций ОСК под управление банка.

Мантуров сообщил, что Путин поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций ОСК в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет.

На тот момент пост председателя совета директоров ОСК занимал Георгий Полтавченко — бывший губернатор Санкт-Петербурга. 23 августа пресс-служба ВТБ сообщила, что Пучков завершил работу в связи с переходом на новое место.