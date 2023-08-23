Москва, 23 августа, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в области исследований. Об этом 23 августа заявил президент Владимир Путин на саммите объединения.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС

«Рассчитывает на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что поддержкой и развитием мог бы заняться специальный целевой фонд.

Кроме того, Путин заявил, что Россия готова делиться технологиями, опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта.

Президент также поприветствовал укрепление взаимодействия между государствами «пятерки» в области глобальных инноваций.

Как сообщало ИА Регнум, 15-й саммит БРИКС начал свою работу в Йоханнесбурге в ЮАР — стране — председателе объединения в этом году. Следующий саммит пройдёт в России. Как заявил 23 августа президент России, саммит планируют провести в Казани.