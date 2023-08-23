Москва, 23 августа, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил представителей стран БРИКС принять участие в культурном форуме, который 16–18 ноября будет проходить в Санкт-Петербурге.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин

Об этом он заявил 23 августа на пленарной сессии саммита БРИКС, в которой президент принимает участие в формате видеоконференции.

Президент выразил мнение, что культурное и цивилизационное многообразие — это одна из опор нового многополярного миропорядка. Многополярному миру нужно целостное свободное пространство культурного обмена, искусства, творчества.

Он отметил, что пора начать серьёзный разговор о будущем культуры в мире.

«Кстати, площадкой для такого диалога мог бы стать 9-й Международный культурный форум, который уже запланировано провести в городе Санкт-Петербурге в России с 16 по 18 ноября этого года», — заявил Путин.

В Йоханнесбурге начал работу 15-й саммите БРИКС, на котором российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин принимает участие в мероприятиях саммита в формате видеоконференции.

22 августа президент России, обращаясь к участникам саммита, пригласил бизнесменов стран БРИКС приехать во Владивосток на Восточный экономический форум. Мероприятие будет проходить в этом году 10–13 сентября.