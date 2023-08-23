Саммит БРИКС в следующем году пройдёт в Казани
Путин заявил, что в 2024 году саммит БРИКС пройдёт в Казани
Москва, 23 августа, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что следующий саммит БРИКС планируют провести в октябре 2024 года в Казани.
Российский лидер заявил на саммите объединения, что в следующем году председательство в БРИКС перейдёт к России.
«Наше председательство будет проходить под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», — сказал Путин.
Глава государства добавил, что планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий в десятках российских городов.
Как уточнил президент, встреча БРИКС на высшем уровне запланирована в Казани. Конкретные даты будут согласованы с коллегами по дипломатическим каналам.
15-й саммит БРИКС стартовал 22 августа в Йоханнесбурге. В ЮАР приземлился самолёт с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Путин примет участие в мероприятиях саммита в формате видеоконференции. Завершится саммит 24 августа.